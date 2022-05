"Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité?"



"Les hommes... Parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent,

ensuite ils perdent de l'argent pour retrouver la santé.



Et à penser anxieusement au futur, ils en oublient le présent de telle sorte qu'ils finissent par ne vivre ni le présent, ni le futur.

Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir...

Et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu".