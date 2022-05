Professionnel b to c depuis 1985

Spécialiste dans la protection solaire ( stores intérieur - extérieur - pergola ) et la fermeture

( menuiserie - volets - portes de garage - portail. )

Création de l'entreprise VERRIER STORES en janvier 2005 ( joue les tours 37 )

Reprise de l'entreprise FERMETURES RIFFAULT en avril 2013 ( saint jean de la ruelle 45 )

Adhésion au réseau KOMILFO en janvier 2014 .