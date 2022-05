Stephane VERYNAUD

Né à Limoges (Haute-Vienne), région Limousin où j’ai grandi, bien enraciné, la région parisienne m’effrayait, je n’en avais qu’une vague idée toute faite, région capitale synonyme de bruit, pollution, encombrements…



Jeunesse quelque peu contrariée dans les suites d’un accident de la circulation et ne sachant vers quel avenir professionnel m’orienter, j’ai « navigué » au gré des petits boulots. Ayant rencontré l’âme soeur qui partage ma vie depuis 1993, rien ne me prédestinait à venir m’installer à Fontainebleau en 1995, mais pour des raisons professionnelles, je suis « monté » vers L’Île-de-France, tombé sous le charme de la Seine-et-Marne.



Ayant grandi en milieu rural, à la campagne, comme on dit, ce poumon vert de la région, forêt d’exception, son patrimoine, ses paysages m’ont plu dès le premier jour. J’ai donc entamé une nouvelle étape de ma vie, Francilien d’adoption à la recherche d’un emploi. C’est tout naturellement que j’ai démarché les laboratoires d’analyses médicales ayant une expérience professionnelle significative dans ce domaine. Définitivement charmé par le Gâtinais, j’y ai fait construire sur le canton de La-Chapelle-la-Reine en 2001, où je me suis marié en 2013.



À la suite d’une chute dans le cadre de mon activité professionnelle après 6 ans de bons et loyaux services, la folle course aux opérations chirurgicales a repris de plus belle. Incapable de reprendre mon activité, un bilan de compétence m’a révélé une envie-projet, celle d’ouvrir un gîte rural, envie quelque peu orientée, car dépannant de temps à autre mon voisin, lequel exerce cette même activité. En quelque sorte, ce dernier m’a donc mis le pied à l’étrier !



La naissance du gîte La Martinière d’Ury



Je me suis mis en quête d’une petite maison et suis tombé sous le charme de celle qui allait devenir « La Martinière d’Ury », idéalement située, nichée au pied du clocher de l’Église Saint Martin d’Ury. Alors, dès le mois de février 2014 et sans perdre de temps, je me suis attelé à la rénovation tant intérieure qu’extérieure, en privilégiant les entreprises locales tous corps d’état.



Afin d’apporter tout le modernisme et le confort à cet hébergement de vacances, les huisseries d’origine ont été remplacées à l’identique par des matériaux en bois noble aux vitrages isolés. Une VMC a été installée, les pièces de jour comme celles de nuit ont été remaniées, et une modernisation de la vieille cheminée, devenue inutilisable au fil des années, a été réalisée pour votre plus grand confort.



Amateur de bons petits plats et pouvant passer des heures devant les fourneaux, j’ai souhaité équiper le côté cuisine de tout le matériel indispensable à l’élaboration de repas conviviaux. Et, afin de vous réserver le meilleur service, une vaisselle sobre et contemporaine est à votre disposition pour agrémenter votre table (ma touche « origine Limoges » arts de la table explique peut être cela). Coté déco, des enduits à l’ancienne ont été patinés dans toutes les pièces, cires ocre, brique, noisette ou bleu lavande, couleurs chaudes inspirées par les destinations soleil de voyages en vacances. Les cuivres, étains, et autres meubles de la Martinière m’ont été offerts ou chinés, dans un esprit maison de famille.



Plus qu’un simple lieu de passage, La Martinière d’Ury a été pensée pour que chacun d’entre vous puisse s’y retrouver un peu comme à la maison, esprit vacances en plus. J’espère vous y accueillir très prochainement pour vos escapades saisonnières en Terres gâtinaises.



www.gite77ury.com

www.facebook.com/gite77ury

https://www.youtube.com/watch?v=ioKTkbPh2Cw

http://www.parc-gatinais-francais.fr/…/gite-rural-la-marti…/

http://gite77ury.com/language/en/prices/

https://www.kookoon.in/…/la-martiniere-dury-fontainebleau-…/

http://www.justacote.com/…/gite-rural-la-martiniere-2486992…

http://www.gites-de-france.com/location-vacances-Ury-Gite-L…

http://www.paris-whatelse.com/z4688e3_fr-location-gite-meub…

https://plus.google.com/b/…/1169469642586332510…/posts