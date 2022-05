"Stéphane Vigeant, Graphisme et Comédie" offre un service autant technologique que récréatif.



Le côté "Graphisme" inclut la conception et/ou la mise en page visuelle destinée à un support imprimé ou web, ainsi que du support informatique en général.



Le côté "Comédie" inclut l'interprétation et/ou la mise en scène de pièces de théâtre, spectacles en tout genre, ainsi qu'un service d'animation pour toute occasion. Clown coloré, comédien dynamique et magicien humoristique, Stéphane Vigeant crée l'ambiance parfaite pour vos 5 à 7, galas, hommages, spectacles de variétés, etc.



Mes compétences :

Acteur

Clown

Théâtre

Magie