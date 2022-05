Stéphane VINGANTE

Why Not est une société de type E-commerce créée en 2009.



Notre objectif est de commercialiser les produits de nos partenaires vers les clients et futurs clients.

Nous jouons donc un rôle d’intermédiaire dans le processus de distributions des produits.



Why Not propose aujourd’hui de nombreuses gammes allant du textile à l’électroménager, en passant par des articles high tech, de jardin ou encre des accessoires de téléphonie mobiles.



Nous nous adaptons constamment, et nous engageons à satisfaire notre clientèle de façon optimale.



En effet, nous vous certifions la qualité de nos produits et de nos services pour répondre à vos besoins, vos demandes. Une équipe dotée d'une capacité d’adaptation à porté de main, c'est possible !

De plus, en pleine expansion, nous saurons vous offrir des services internationaux.



Aujourd'hui, toujours dans l'objectif de répondre aux besoins changeants de la demande nous cherchons de nouvelles marques, de nouveaux fournisseurs.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous, nous saurons apporter des réponses à vos interrogations.





Mes compétences :

Échanges internationaux

E-commerce

Commerce B2B

Commerce de gros

Distribution

Community management