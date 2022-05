Stéphane VIRASAK



Expert comptable Franco-chinois, successivement auditeur financier, controlleur financier expatrié en Chine avant de fonder le cabinet VIRASAK, d'expertise comptable et de commissariat aux compte à Pars en 1998.



Spécialisé dans les reportings financiers pour les groupes chinois et taiwanais produits en anglais et chinois, le cabinet accompagne les investisseurs chinois dans leur implantation en France et en Europe, en leur offrant une gamme de service clé en main allant de recherche de partenaire, de due diligence, de la création juridique de l'entité française, jusqu'à la mise en place de système comptable, social et de reporting.



Intermédiaire privilégié des investissements et entrepreneurs chinois auprès des différentes administrations locales, le cabinet conseille et assiste les clients dans la compréhension de l'environnement français et européan, facilitant leur développement.

馮植剛會計師、審計事務所會計師事務所简介



馮植刚會計、審計事務所,是全法國罕有獲得注冊會計師和審計師文憑的華人馮植剛先生始創于 1998年。



臺灣高中畢業后,在法國巴黎獲得財經大學碩士和高級會計師、審計師文憑。曾執業于巴黎大型審計所、法國汽車空調配套公司外派协理中國湖北合资和財務總監,后歸法國創辦會計、審計事務所。



事務所會計同仁兼通法、中、英文为旅居法國的廣大華商提供了優質良好的服务,维護他們正當合法的權益。從就業以来,建立了很高的信譽和口碑,成爲法國華資企業家最值得信賴的財務顧問、會計和審計師。



服務内容

 會計服務(簿記和財報)Financial,Reporting & Accounting Advisory Services

 審計服務(季度、年度法定審計)Audit Services

 諮詢企業,財務投資諮詢服務(企業資產評估)Investments and Due Diligence Services

 管理顧問服務(内控流程,協助安置信息系統管理服务)Management Advisory Services

 企業成立,重組司法諮詢服務Business setting and reorganization services



許多著名的華商,中資,臺資企業,如法國陳氏兄弟集團 (Tang Frères SA)、臺灣長榮海運公司 (Evergreen Shipping Agency France)、台湾華碩電腦 (ASUS France)、臺資法國NITRAM (UPS不斷電系統)、中國湖南華天酒店集團 (HuaTian Group)、福能集团(Fire Energy Group) 太阳能企业、法國波爾多 BEL AIR LAI 賴氏酒庒等, 都與他簽訂獨家合同,成爲事務所的長期客户。作爲公司聘请的財務代表,馮植剛事務所為他们審核賬目、人事業務、和管理税務, 并代爲向法國勞工、税務機構交涉一應事項。協助提高客戶的效率、績效與利潤。



近年來亞洲企業把投資目標開放到歐洲與法國地區,合資項目日益增升。本事務所與各專業法律和審計事務所配合協助中、臺灣企業進行收購法國企業項目的會計財務、稅務、人事、法律、環保等等方面的審計和查核工作。能提供中、英、法三語報告以方便投資者審閲。



馮氏會計師事務所法人代表:馮植剛先生

Mr. Stéphane VIRASAK

CABINET VIRASAK EXPERTISES & CONSEILS

地址: 37 rue de Pommard, 75012 Paris - FRANCE

电话: +33 (0)1 49 28 98 88

传真: +33 (0)1 49 28 07 27

电子信箱: svirasak@virasak.fr





