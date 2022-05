Stéphane VITAL DURAND

Ma carrière d'avocat conseil d'entreprises à débuté à Paris, au sein du réseau Arthur Andersen. J'ai ensuite rejoint le cabinet Archibald dont j'ai créé le bureau de Lyon et ait été coopté associé. Après quelques années et les turbulences qui ont touché les cabients affiliés à des réseaux "big", j'ai créé une société d'avocats avec d'autres associés issus de cabinets d'affaires internationaux.



L'activité de Colbert est exclusivement orientée sur le conseil et contentieux des affaires, pour les entreprises et les dirigeants. Au sein de Colbert, j'interviens essentiellement dans le domaine du conseil, coopération inter-entreprises et joint ventures, transferts de technologies, propriété intellectuelle, contrats industriels et réseaux de distribution, fréquemment à l'international.



Je conseille aussi bien de grandes entreprises que des PME à forte valeur ajoutée du fait de leurs technologies de pointe et des organismes publics dans la valorisation de leurs activités de recherche.



J'enseigne à l'EM Lyon et assure des sessions de formation pour EFE.



Mes compétences :

Avocat

Distribution

Droit

Informatique

Juridique