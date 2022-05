Stéphane VOËST

FORMATION



1996 : BTS Action Commerciale (LICP Tourcoing)

1994 : BAC G3 avec mention (LICP)

1992 : BEP Administratif Commercial et Comptable (LICP)

1992 : CAP Employé des Services Administratifs et Commerciaux (LICP)





EXPERIENCE



2018 à … : Cadre Commercial – DIPRA (Thermador Groupe) – Responsable Régional Sud Est (04 05 06 07 12 13 26 30 34 83 84)



Depuis 1986, DIPRA anticipe les attentes du marché en proposant des gammes complètes de produits en pompes, robinetterie, et plomberie sanitaire. Ces produits sont commercialisés dans les Grandes Surfaces de Bricolage et les Jardineries.

Missions : La gestion des revendeurs sur l’ensemble des départements sous ma responsabilité et le développement du chiffre d’affaires des points de vente.



2009 à 2018 : Chef des Ventes DS DISTRIBUTION - SDO – Région Grand Sud Est (PACA - Rhône Alpes – Auvergne)



Société Leader dans la gestion des linéaires Multimédia (Jeux Vidéo, DVD, CD, Accessoires, Consoles) Encres, Connectiques et Cosmétiques.

Missions : Management de 7 représentants. Je veille à l'atteinte des objectifs commerciaux. Prospection auprès des enseignes alimentaires « indépendantes » et négociation auprès des clients existants, les accords annuels et les propositions de réimplantation des linéaires, charge ensuite aux représentants d'implanter les produits, d'animer la revente via des mises en avant optimales et de déclencher les réassorts nécessaires.





2005 à 2009 : Chef de Secteur ACTIVISION – Région Grand Sud Est (PACA - Rhône Alpes – Auvergne)



Missions : La gestion des revendeurs tous circuits sur l’ensemble des départements sous ma responsabilité et le développement du chiffre d’affaires des points de vente.



2001 à 2005 : Commercial PRAGMA Force de Vente pour Microsoft - XBOX - Région Sud Est



Prospection des points de vente – Promotion des produits – Etude et suivi des linéaires – Implantation des différents produits dans le respect de la promotion commerciale retenue par l’entreprise – Assurer le suivi de clientèle, réaliser des rapports.



1998 à 2001 : Second de Rayon Micro-informatique AUCHAN Le Pontet



Gestion du Rayon Micro et d’une équipe de 7 personnes

Vendeur Micro et gestionnaire de sous rayons



1996 à 1998 : Négociateur Immobilier dans une agence immobilière de Lille – GREEN IMMOBILIER



Mes compétences :

Chef de Secteur

Chef des ventes

Commercial

Nouvelles technologies

Immobilier

Distribution

Dynamique