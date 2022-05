Stephane WALTHER

Pilotage d’un processus de Credit management et de cash management pour Constellium depuis 2009

Développement d’une société de financement (captive financière) pour le groupe Neopost, afin de mettre en place des contrats de location aux clients du groupe (2001 - 2006). 14 personnes, 65M d'encours à fin 2009.



Mon parcours témoigne d'une solide expérience en Finance, en management d'équipes et mise en place de solutions face à des enjeux multiples dans un environnement très exigeant. Très orienté vers l'atteinte des résultats, j'ai à cœur de donner du sens aux objectifs afin de de permettre le développement du CA tout en minimisant le risque client, en améliorant le cash collection avec le souci d'un DSO le plus court possible.

J'ai relevé avec succès le défi d'un changement d'organisation et de stratégie suite à plusieurs changements d'actionnaires (Alcan, Rio Tinto, Apollo) avant d'être côté à la bourse de New York (taux d'overdue passé de 6,5% à 2,1% en 2018), taux de perte de 0% depuis plus de 5 ans, DSO passé de 48 à 43 jours avec une évolution de CA de 10% annuel en moyenne par an).



Mes compétences :

Credit management

Crédits et produits financiers

Crédit client

Crédit bail

Risque de crédit

Risque client

Recouvrement france et export

Affacturage

Analyse financière

Financement