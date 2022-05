Stéphane WIBAUX

Auditeur de succursales chez Sovema, holding du groupe Brossette

Responsable tubes acier et outillage chez un grossiste de matériel pour la plomberie et le sanitaire concurrent de Brossette

Responsable export dans une entreprise de robinetterie industrielle (import des pays d'Europe Centrla et d'Inde accessoires de reobinetterie et vannes fonte, Export vers les mêmes pays mais vannes acier pour le gaz, le pétrole et l'indistrie chimique

Responsable export chez un négociant en vin (marchés européens)

Responsable zone Amérique du nord et Europe du nord à la CCI de Lyon

Secrétaire Général WTC de Lyon (travaille sur le développement de compétences dans les PME pour se développer à l'international et gestionnaire de Club de praticiens de grandes entreprises sur des questions internationales : logistique, ressources humaines et droit)

Co créateur d'une entreprise de services pour aider les pharmaciens à développer leurs ventes de produits de parapharmacie (actuellement près de 3000 clients en France)

Participe au développement des entreprises créées par ses enfants dans les domaines de

- la sécurité des personnes et des biens (HSE et Incendie)

- le traitement de l'eau industrielle (rejets, mise en route de stations de traitement) et suivi des installations de froid

- rénovation des locaux d'habitation.

Parti à la retraite en juillet 2007.

Accompagne ses enfants dans leur création d'entreprises :

- Conseil en risques industriels (analyse, rédaction de procédures, mise en place, suivi et contrôle)

- Conseil dans la gestion de l'eau (pompage, traitement, gestion des effluents : interventions pour les mises en route, le suivi, la maintenance, le contrôle qualité)

- Bâtiment : rénovation de locaux d'habitation.



Mes compétences :

Cosmétique

Droit

droit international

Finances

Finances internationales

Intelligence économique

International

Logistique

Logistique internationale

PARAPHARMACIE

Pharmacie

Ressources humaines

Ressources humaines internationales

Soin