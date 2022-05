Stephane WIMEZ

Créée il y a plus de 30 ans, la société Mehari Club de Cassis s'adresse à tous les passionnés des Citroen Mehari, 2CV et leurs dérivés.

En accord avec Citroën France, le MCC assure la disponibilité et la conformité de toutes les pièces de rechange pour 2CV et Méhari.

Les principales activités de l'entreprise sont la restauration / refabrication de véhicules, la production de pièces de rechanges conformes à l'origine et la distribution de pièces détachées pour Mehari, 2CV et dérivés dans le monde entier.



