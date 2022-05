Stephane YAGONG KITA

Salut!

je suis un jeune camerounais, en ayant éffectué un stage pré emploi au chantier naval et industriel du cameroun en section mécanique moteur marin (revision du moteur thermique,turbocomprésseur,échangeur thermique,inverseur...),puis spécialsé en sction maintenance des équipements de production ( comprésseurs mobile et stationnaire,groupe électrogéne,pompes industrilles,docks flottants...),recherchant des contacts et d'un emploi,merci de consulter mon profil.



Mes compétences :

Automobile

Dieseliste

Electricité

électricité automobile

Hydraulique

Hydraulique et pneumatique

Maintenance

Maintenance préventive

Maintenance préventive et corrective

Mécanicien

Mécanicien diéséliste

Mécanique

Mecanique Industrielle

Plan De Maintenance

Pneumatique

Production

Technique