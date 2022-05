Stéphane ZAGROCKI

Issu d’une formation universitaire en génie des systèmes industriels, ma carrière s'est essentiellement déroulée dans le milieu de la technologie à différents postes de responsabilités techniques et commerciales. Fort de 15 ans d’expérience professionnelle, j’ai appris à maîtriser l’art du management d’équipes et la coordination de projets.

De par ma formation d’ingénieur, je sais m’adapter. Mes connaissances dans le bâtiment et les ERP me permettraient d’être rapidement efficient sur ce poste à responsabilité ; Je saurais, par ailleurs, amener mon expertise du management par la qualité.

Mon expertise dans le milieu de l’électronique (analogique, numérique et software) me permettrait aussi de prendre en charge une équipe biomédicale.





Mes compétences :

AutoCAD

Réglementation & Sécurité incendie des ERP

Batiment(Energies renouvelables, isolations...)

Domotique/Automatisme/Alarme

Electricité (IT médical, GE, CG...)

Informatique / réseau

Electronique

Microsoft Office