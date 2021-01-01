Stephane ZAIKA

2006 - maintenant DEVELOPPEMENT D'UN RESEAU DE PRESCRIPTEURS BANCAIRES MISE EN RELATION AVEC CLIENTS PARTICULIERS POUR INSTRUCTION DE DOSSIERS DE CREDIT (RESTRUCTURATION)DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT EN FRANCHISE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
- DIRECTEUR D'AGENCE
Paris2004 - 2006MANAGEMENT EQUIPE DE 10 PERSONNES
RECHERCHE PRESCRIPTEUR ( agence immobilières, constructeurs, promoteurs)
INSTRUCTEUR DE DOSSIERS DE CREDITS IMMOBILIERS ET CONTROLE
LA BOURSE DE L'IMMOBILIER
- NEGOCIATEUR/DIRECTEUR D'AGENCE
2001 - 2003RECHERCHE MANDAT DE VENTE IMMOBILIER VENTE DE BIEN NEUF OU EN ANCIEN VOIR EN VEFA
MANAGEMENT D'UNE AGENCE DE 4 PERSONNES
SEFI
- CONSEILLER GESTION PATRIMOINE
SAINT HERBLAIN2000 - 2001DEVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE DE CLIENT VENTE ASSURRANCE VIE ET SOLUTION DE DEFISCALISATION
AGF ASSUFINANCE
- CONSEILLER FINANCIER
1999 - 2000DEVELOPEMENT DE CLIENTELE ( assurance prévoyance, capitalisation)
INTERSOFT
- RESPONSABLE FINANCIER/ASSOCIE
1997 - 1999CONTROLE RISQUE CLIENT/ RELATION AVEC LES BANQUES ( RISQUE,RECHERCHE CREDIT)
SUIVI DES APPROVISIONNEMENTS DE LOGICIELS)
BANQUE POPULAIRE
- FIN CHARGE CLIENTELE PROFESSIONNELLE