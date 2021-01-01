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Stephane ZAIKA

TOULOUSE

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Toulouse

En résumé

Mes compétences :
Combatif

Entreprises

  • SARL SOLFIMMO - GERANT

    2006 - maintenant DEVELOPPEMENT D'UN RESEAU DE PRESCRIPTEURS BANCAIRES MISE EN RELATION AVEC CLIENTS PARTICULIERS POUR INSTRUCTION DE DOSSIERS DE CREDIT (RESTRUCTURATION)DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT EN FRANCHISE

  • CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - DIRECTEUR D'AGENCE

    Paris 2004 - 2006 MANAGEMENT EQUIPE DE 10 PERSONNES
    RECHERCHE PRESCRIPTEUR ( agence immobilières, constructeurs, promoteurs)
    INSTRUCTEUR DE DOSSIERS DE CREDITS IMMOBILIERS ET CONTROLE

  • LA BOURSE DE L'IMMOBILIER - NEGOCIATEUR/DIRECTEUR D'AGENCE

    2001 - 2003 RECHERCHE MANDAT DE VENTE IMMOBILIER VENTE DE BIEN NEUF OU EN ANCIEN VOIR EN VEFA
    MANAGEMENT D'UNE AGENCE DE 4 PERSONNES

  • SEFI - CONSEILLER GESTION PATRIMOINE

    SAINT HERBLAIN 2000 - 2001 DEVELOPPEMENT D'UN PORTEFEUILLE DE CLIENT VENTE ASSURRANCE VIE ET SOLUTION DE DEFISCALISATION

  • AGF ASSUFINANCE - CONSEILLER FINANCIER

    1999 - 2000 DEVELOPEMENT DE CLIENTELE ( assurance prévoyance, capitalisation)

  • INTERSOFT - RESPONSABLE FINANCIER/ASSOCIE

    1997 - 1999 CONTROLE RISQUE CLIENT/ RELATION AVEC LES BANQUES ( RISQUE,RECHERCHE CREDIT)
    SUIVI DES APPROVISIONNEMENTS DE LOGICIELS)

  • BANQUE POPULAIRE - FIN CHARGE CLIENTELE PROFESSIONNELLE

    PARIS 1991 - 1997 GESTION PORTEFEUILLE PROFESSIONNELLE (ARTISAN, PME, PROFESSION LIBERALE)

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Annuaire des membres :