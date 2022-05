Stéphane ZANATTA

Tout ce qui est extraordinaire pour vous est ordinaire pour nous!



LR Technologies Groupe, société de conseil en ingénierie, est une jeune galaxie, créée en juillet 2014 dont l’animal totem est la libellule. Avec ses quatre ailes, la libellule est réputée pour l’originalité et la puissance de sa vision, mais aussi pour son vol, véritable prouesse technique inégalée. Elle symbolise donc la vitesse, l’agilité, la précision, et l’équilibre. Des valeurs chères à LR Technologies Groupe et qui s’illustrent aussi bien dans la structuration de l’entreprise que dans la vie au quotidien. La performance et l’épanouissement des « libelliens », l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle au service du développement de l’entreprise mais aussi du bien-être et de la réussite de chacun, sont des valeurs et des objectifs inscrits dans l’ADN de cette happy Start-Up qui cultive le goût de la vie, du fun et des autres, au service d’une croissance rapide et ambitieuse, profitable à chacun.