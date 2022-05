Stephane ZANITTI

ACTUELLEMENT SANS EMPLOI DEPUIS PEU, je recherche un poste de commercial dans les biens a la consomation,ayant une experience solide dans ce domaine je suis pres a apporter mes connaissances et mon serieux a une entreprise,qui sera me donner la possibilité de creer un partenariat productif et durable,je peu me deplacer pour tous rendez-vous.JE SUIS TOUJOURS A LA RECHERCHE D'UN POSTE MAIS JE NE SERAIS PLUS LIBRE TRES LONGTEMPS ALORS DEPECHER VOUS OU VOUS PASSEREZ A COTE D'UN FUTUR COLLABORATEUR TRES EFFICACE.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

autonome

Commercial

Ecoute

Être à l'écoute

Réactif

RIGOUREUX

Savoir être