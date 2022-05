Stephane ZILLIOX

J'organise vos évènement professionnel: Journées portes ouvertes, réunions, séminaires. Si nécessaire, je trouve le lieux et met à votre disposition tous le matériel dont vous avez besoin. Je met en place buffets petit déjeuné et déjeuné. La composition du buffet ou du menu est entièrement adaptable aux gout du client et aux éventuels contraintes.



Mes compétences :

Banquet

Evénementiel

Organisation

Organisation événementiel

Traiteur