Stéphania MANGA

Je viens très respectueusement auprès de votre haute bienveillance solliciter un emploi en qualité de gestionnaire administrative et financière. Je suis titulaire d’une Licence Professionnelle en Management des entreprises (L.P.M.E) à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest de Ziguinchor, session 2010. Et j’ai fait une année en master 1 en Finance et développement puis je travaille au Centre Psychiatrique Emile BADIANE comme assistante de direction et comptable.

Je désirerai avoir un poste dans votre établissement de haute qualité. Il me permettra de mettre en application mes compétences requises durant mes années d’études et de pratique.

Espérant une suite favorable à ma demande, je vous prie Monsieur, de croire à mes sentiments les plus dévoués