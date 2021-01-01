Stephanie ABELE

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PREPARATION DES DOSSIERS CONFIDENTIELS ET STRATEGIQUES
ENCADREMENT DU BINOME DU SECRETARIAT DU PRESIDENT
GESTION DES DOSSIERS PRIVES
GROUPE CAISSE D'EPARGNE
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2003 - 2006ELABORATION DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS (vie sociale)
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SUVI DES DOSSIERS CONFIDENTIELS ET STRATEGIQUES
FERRING PHARMACEUTICALS
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1999 - 2002GESTION DES PRESTATAIRES EXTERNES (étude et formalisation des besoins en interne, élaboration des appels d'offre, négociation des contrats de prestation, contrôle et validation des factures)
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MANAGEMENT DE 2 STANDARDISTES ET DU COLLABORATEUR DES SERVICES CENTRAUX
MISE EN PLACE, SUIVI ET REPORTING DES TABLEAUX DE BORD DE GESTION DE MON ACTIVITE
LOGISTIQUE DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
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PARIS1998 - 1999CONCEPTION, COORDINATION ET SUIVI DES ACTIONS MARKETING ET COMMERCIALES
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Massy1995 - 1997RECHERCHE ET SELECTION DE NOUVEAUX MARCHES
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