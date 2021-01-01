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Stephanie ABELE

Puteaux

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Paris

En résumé

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Entreprises

  • DELOITTE - ASSISTANTE DU PRESIDENT

    Puteaux maintenant GESTION DE L'AGENDA ET DES EMAILS
    INTERFACE AVEC LES DIVERS SERVICES
    ORGANISATION DES REUNIONS INTERNATIONALES
    PREPARATION DES DOSSIERS CONFIDENTIELS ET STRATEGIQUES
    ENCADREMENT DU BINOME DU SECRETARIAT DU PRESIDENT
    GESTION DES DOSSIERS PRIVES

  • GROUPE CAISSE D'EPARGNE - ASSISTANTE DU CONSEILLER

    2003 - 2006 ELABORATION DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS (vie sociale)
    LOGISTIQUE DES EVENEMENTS COMMERCIAUX ET DES MANIFESTATIONS
    PREPARATION DE LA COMMISSION DEBRAY SUR LA DETTE EN HAITI
    SUVI DES DOSSIERS CONFIDENTIELS ET STRATEGIQUES

  • FERRING PHARMACEUTICALS - OFFICE MANAGER

    1999 - 2002 GESTION DES PRESTATAIRES EXTERNES (étude et formalisation des besoins en interne, élaboration des appels d'offre, négociation des contrats de prestation, contrôle et validation des factures)
    LOGISTIQUE DES SERVICES CENTRAUX (gestion des stocks et du matériel existant)
    NEGOCIATION ET TRANSACTION DE BIENS IMMOBILIERS
    MANAGEMENT DE 2 STANDARDISTES ET DU COLLABORATEUR DES SERVICES CENTRAUX
    MISE EN PLACE, SUIVI ET REPORTING DES TABLEAUX DE BORD DE GESTION DE MON ACTIVITE
    LOGISTIQUE DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
    BACK UP EXECUTIVE DU PRESIDENT

  • BAIN & COMPANY - ASSISTANTE DU MANAGING DIRECTOR

    PARIS 1998 - 1999 CONCEPTION, COORDINATION ET SUIVI DES ACTIONS MARKETING ET COMMERCIALES
    DEFINITION ET PILOTAGE DES EVENEMENTS MARKETING ET DE COMMUNICATION
    ELABORATION DES ARGUMENTAIRES COMMERCIAUX DESTINES AUX CLIENTS
    INTERLOCUTRICE PRIVILEGIEE DES CLIENTS EXTERNES ET INTERFACE AVEC LES SERVICES INTERNES

  • BARCLAYS PRIVATE EQUITY - ASSISTANTE DE DIRECTION

    1997 - 1998 SUIVI DU PORTEFEUILLE D'AFFAIRES DES ASSOCIES ET INTERFACE AVEC LA BARCLAYS LONDRES
    PREPARATION DES DOSSIERS D'ACQUISITION
    ORGANISATION DES EVENEMENTS MARKETING DE LA SOCIETE
    VEILLE CONCURRENTIELLE AVEC LA REALISATION DE LA REVUE DE PRESSE HEBDOMADAIRE SUR L'ACTIVITE FINANCIERE

  • CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES - ASSISTANTE DE DIRECTION TRILINGUE

    Massy 1995 - 1997 RECHERCHE ET SELECTION DE NOUVEAUX MARCHES
    SOURCING
    REALISATION DES APPELS D'OFFRES INTERNATIONAUX EN COLLABORATION AVEC LES ACHETEURS
    NEGOCIATIONS DES CONDITIONS D'ACHAT AVEC LES INDUSTRIELS FRANCAIS ET ETRANGERS
    SUIVI ET REPORTING FINANCIER
    PARTICIPATION A LA DEFINITION DES GAMMES DE PRODUIT A PARTIR D'ETUDES DE MARCHES INTERNATIONALES
    ORGANISATION DES SEMINAIRES POUR LA FORCE DE VENTE INTERNATIONALES

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Pas de contact professionnel

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