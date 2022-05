Stéphanie ABRAHAM

Bonjour,



J'ai orienté mes études dès le lycée (première) vers la comptabilité et la gestion et j'ai obtenu mon Baccalauréat STT Comptabilité et Gestion Mention AB.



J'ai par la suite suivi une formation DUE GEA option Finance et Comptabilité que je n'ai pas validé au bout de ma deuxième année lors du contrôle continu.



J'ai validé un diplome DPECF par le CNAM en candidature libre tout en continuant mes études.



J'ai enfin suivi une formation DECF en alternance, pour laquelle je n'ai pas validé toutes les Unités de valeurs.



C'est lors de mon expérience en cabinet comptable pour ma deuxième année de DECF que j'ai découvert et appris le métier la paie.



Par la suite mon expérience s'est essentiellement orienté vers la gestion de la paie et l'administration du personnel dans laquelle je souhaite me perfectionner au fur et à mesure de mes expériences.



Mes compétences :

autonome

compétante

Discrète

Esprit d'équipe

Méthodique

Organisée

