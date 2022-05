Stéphanie ACERO

J'ai la chance d’œuvrer dans le métier de la formation et du conseil depuis presque 12 ans, dans des environnements variés : OPCO, Organismes de formation, Associations, Institutions Publiques et en tant qu'indépendante. Ce parcours et ces expériences dans la formation, l’audit qualité en formation et le conseil m'ont permis de comprendre les processus de fonctionnement des organisations et d’intervenir sur des problématiques diverses où enjeux humains et organisationnels se croisent.



De 2005 à 2018 :

- Enseignements/Tutorats - Paris

- Assistante Chargée de Projet, Demos Groupe - Paris

- Conseil/Formation, OPCA Fafiec - Paris

- Présidente du Job NetWorking Club, Ambassade de France - Région de Washington D.C. États-Unis

- Consultante/Formatrice Indépendante - Région de Washington D.C. États-Unis

- Chef de Projet Formation, CSTB Formation - Paris

- Responsable Formation, Groupe BTPConsultants - Île de France

- Auditrice Qualité OPQF - Paris

- Consultante Qualité & Certification - Ingénierie de Formation - Île de France



Formation continue et vieille :

- 2019 - 2020 : « Préparer la mise en place d’une AFEST », « Nouvelles ingénieries de certifications", Webinars « Place à la certification nationale unique et au Référentiel National Qualité / Ordonnance « coquille », derniers décrets … êtes-vous à jour des derniers ajustements de la réforme ? / Blocs de compétences et certifications inscrites au Répertoire Spécifique : mêmes usages ? mêmes financements ? »

- 2018 : « Actualités de la Formation Professionnelle »



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Gestion de projet

Management de la qualité

Droit du travail

Ingénierie pédagogique

Droit de la formation

Ingénierie de certifications

Certification qualité