Stéphanie ACHKOUTI

Née à Beyrouth, j'ai suivit mes études à l'Académie Libanaise des Beaux-Arts - ALBA. Récemment diplomée en Illustration et Bande dessinée, je suis en recherche d'un environnement de travail où je pourrais mettre en pratique mes compétences, expérimenter le marché et les clients de plus près, ainsi que continuer à apprendre et enrichir mon expérience... L'art me permet de créer des univers échappatoirs mais aussi de comprendre et penser le monde. Ma formation polyvalente et ma passion pour l'image et la création me donnent les compétences de répondre à des projets très variés.



Mes compétences :

Communication visuelle

Corporate identity

Adobe CS5

Bande dessinée

Illustration