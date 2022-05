Stéphanie ADAM

En qualité d'Assistante administrative indépendante, je propose aux dirigeants de TPE/PME, professions libérales, administrations, associations, indépendants ... des prestations dans le domaine de l'accueil physique et/ou téléphonique, le secrétariat, tous travaux de saisie, la gestion des opérations courantes, la prospection téléphonique, l'organisation (classement et archivage).



Ce service repose sur un principe de temps partagé et répond aux besoins fréquents, ponctuels, voire urgents.



Aussi, pour encore plus de flexibilité, les interventions sont exécutées selon la nécessité des besoins, soit à distance, soit directement dans les locaux des entreprises notamment et plus particulièrement sur Dinan et alentours.



ALTERNATIVE SECRETARIAT 22 propose donc une solution intermédiaire entre l'intérim et l'embauche : la 3ème solution à envisager pour les remplacements ou le renfort de votre secrétariat, surtout si vous devez faire face à des situations d'urgence récurrentes.



Les 4 BONNES RAISONS pour faire appel à ALTERNATIVE SECRETARIAT 22 :

FLEXIBILITE : intervention dans vos locaux en fonction de vos besoins (1h, 8h, 35h, / mois...) à distance ou directement dans vos locaux.

ECONOMIE & SIMPLICITE: réduction des coûts par la suppression des contraintes liées à l'embauche (salaires, contrats, médecine du travail,....) mais aussi pas d'intermédiaire, pas de droit d'entrée, de commissions ou d'engagement.

RAPIDITE : Toujours une seule et même intervenante, pas besoin de former répétitivement sur l'environnement de travail. Aussi, les délais de réalisation des travaux sont prédéfinis sur devis.





Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique (standard)

Gestion d'agenda, tenue de planning

Gestion des déplacements (réservations, …)

Enregistrement et diffusion du courrier

Saisie du courrier (dictaphone)

Élaboration de supports d'informations

Mailings, classement et archivage

Réalisation de devis (calcul de métrés,…)

Facturation et encaissement

Saisie achats/ventes sur logiciel comptable

Règlements aux fournisseurs, tenue de la banque

Suivi contentieux et relances clients

Gestion des litiges Clients / Fournisseurs

Constitution et suivi de dossiers divers

Gestion de commandes

Visites de biens et états des lieux

Organisation de réunions ou évènements

