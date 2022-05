Stephanie ADRIAN

Bonjour,

Actuellement en poste au service Assainissement de l'Agglo de Brive, je m'occupe avec mes collègues de l'exploitation des réseaux et ouvrages d'assinissement. (relations avec les entreprises - une DSP et des prestations de service-, régie au service des usagers , Conventions de rejet, police des réseaux et limitation des rejets polluants...).



Native de Brive, je suis heureuse d'être utile à ce territoire.