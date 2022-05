Stephanie AFONSO GOMES

Je suis quelqu'un à l'esprit ouvert, dynamique et sociable. J'aime découvrir de nouvelles choses et je m’adapte facilement aux situations nouvelles. Je suis rigoureuse, méticuleuse dans mon travail et j'ai l’esprit d’équipe.

Je suis également curieuse, observatrice, intuitive et pourvue d'un sens de l'esthétique. À l'affût de la moindre nouveauté (expos, vitrines, mode vestimentaire), je possède une solide culture générale, notamment en matière d'images, de cinéma ou de littérature. Tenace et convaincante, je m'exprime avec aisance.

Je cherche un travail où je pourrais faire accroître ma créativité et partager de nouvelles expériences.



Mes compétences :

Dessin

Infographie

Conception-rédaction

Photographie

Quark Xpress

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat