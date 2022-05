Stéphanie AGAMENNONE

Détentrice d’un Baccalauréat en Marketing et Communication et d'une Maîtrise en gestion de projets Multimédia, j’évolue depuis près de onze ans dans des postes en Communication, Marketing et Internet dans divers secteurs. Mon talent organisationnel combiné à mon esprit stratégique me permet d’intervenir dans la gestion et l'exécution des activités de communication et de marketing. Dynamique et enthousiaste, je sais gérer les priorités et j’applique une grande rigueur à tous les projets sur lesquels j’interviens pour que le résultat soit conforme à ce qui était attendu.



Mes compétences :

Communication

Communications

Evénementiel

Manager

Marketing

Marketing public

Public relations

Relations publiques