Actuellement en formation secrétaire comptable à Privas pour un titre professionnel de niveau 4.



Curieuse, bon relationnel et organisé je cherche dans le cadre de ma formation un stage en entreprise, qui permettra de finalisé mon savoir faire et mon savoir être au mieux pour mes épreuves, et pourquoi pas être formé dans cette entreprise pour y rester...



bonne recherche à tous



Mes compétences :

Word

Excel

Logiciel ciel compta