Je me présente Stéphanie ALBERT, j'ai 36 ans , je suis mariée et j'ai 3 enfants âgés de 17 -14 et 8 ans.



Je suis actuellement en poste au BUT de Nantes à temps partiel 28h par semaine. Cela fait plus de 15 ans que je travaille dans le commerce, j'ai su évoluer mes compétences en relation client et en développer de nouvelles notamment la gestion administrative.



Je souhaite orienter ma carrière professionnelle dans le domaine d'assistanat administratif et intégrer un poste à temps complet.



Motivée, dynamique et polyvalente, je saurai devenir une collaboratrice de confiance !



Mes compétences :

Mona

Nosica

Sogec

Central report

Gestion de la relation client

Monéa

Cetelem