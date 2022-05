Stephanie ALEM

Actuellement salariée dans une entreprise d'assurances, et riche d'une expérience de plus de 10 ans dans le commerce et la gestion de portefeuille de produits de marché de niche sur les marchés européens, j'ai également eu une expérience dans la communication et le marketing dans une écurie de sport automobile.

Motivée et dynamique, mon profil est plutôt basé sur la communication avec un axe privilégié sur la Relation Client.



Mes compétences :

Relation client

Arts graphiques

Microsoft Office

Ambition

Dynamisme

Aisance relationelle