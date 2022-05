Stephanie ALLARD

DOMOSUD TECHNOLOGIES créateur d'autonomie, Solutions techniques innovantes pour compenser le handicap, la dépendance, faciliter l'autonomie et le confort de vie...



DOMOSUD TECHNOLOGIES s'engage dans une politique de rénovation et d'amélioration de l'habitat en faveur de l'accessibilité et de l'adaptation des logements pour les personnes handicapées ou en perte d'autonomie...



L'utilisation des nouvelles technologies est une formidable opportunité pour préserver l'autonomie à son domicile, détecter l'arrivée d'une pathologie, prévenir et rassurer... Une installation domotique s'inscrit dans une conception durable, évolutive, une volonté de réduire son impact sur l'environnement, tout en améliorant son confort et sa sécurité...



Notre société est dotée également d'un pôle santé, représenté par Stéphanie ALLARD, infirmière, titulaire d'une licence en ingénierie de la Santé, qui étudie avec vous les besoins d'adaptation de votre logement à votre perte d'autonomie.

NOS SERVICES: DOMOSUD TECHNOLOGIES met en oeuvre des solutions

adaptées, visant à compenser les handicaps et retarder la perte d’autonomie:

• Evaluer les besoins et identifier les différents niveaux de la dépendance

• Concevoir, organiser et conduire un projet personnalisé dans le respect des choix de la personne

• Respecter les règlementations

• Maintenir le lien social, rompre l’isolement

• Faciliter la communication entre les différents acteurs



NOUS NOUS ADRESSONS :

• Aux particuliers, séniors ou personnes souffrant d’un handicap, qui souhaitent effectuer un diagnostic conseil d’accessibilité de leur domicile et l’adapter à leur perte d’autonomie

• Aux entreprises, administrations et établissements privés ou publics qui ont besoin d’établir un diagnostic d’accessibilité de leurs locaux ou de leurs surfaces de ventes



