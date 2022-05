Stéphanie ALTRIEN

Titulaire d’un DESS de droit et techniques de l’information et de la communication et forte de plus de douze années d’expérience en cabinets d’avocats et d'expertise comptable en qualité d’assistante juridique puis de juriste, ainsi que de trois années d’expérience au sein d’une collectivité territoriale en qualité de rédacteur, j’ai acquis des connaissances dans les domaines du droit des sociétés, du droit des affaires, du droit public et administratif.



Mes expériences professionnelles, tant juridiques que de gestion administrative, m’ont permis d’acquérir le sens des responsabilités, de l’efficacité et de l’organisation. Elles m’ont également permis de travailler en toute autonomie ainsi qu’en collaboration avec d’autres services ou interlocuteurs, de former de nouvelles personnes et de m'adapter à diverses méthodologies de travail.



Polyvalente, rigoureuse et discrète dans les missions qui me sont confiées, je souhaite mettre à profit l'ensemble de ces atouts ainsi que mon dynamisme au sein d’une structure désireuse de m'offrir l'opportunité d'un poste juridique, technique ou purement administratif.



Mes compétences :

Administratif

Bureautique

Polyacte+

Droit public

Propriété industrielle

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des sociétés