Stéphanie AMADOU

FORMATION



2006-2007 BTS Assistant Secrétaire Trilingue.

Lycée Georges Pompidou, à Castelnau-le-Lez.



2004-2006 BTS Assistant de direction.

Lycée Mermoz, à Montpellier.



2003-2004 Baccalauréat STT (Sciences et Technologies

Tertiaire), option ACA (Actions et Communication

Administratives), mention Assez Bien.

Lycée Montaury, à Nîmes.





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DANS LE CADRE DE MA FORMATION



2007 Assistante Secrétaire Trilingue, (2 mois et demi)

Anglophiles Academic, à Londres :

inscription des élèves, suivi des dossiers auprès des

centres d’accueil.



2007 Assistante Secrétaire Trilingue, (16 j) LIRMM, à

Montpellier :

création du "Kit du nouvel entrant".



2006 Assistante Secrétaire Trilingue, (16 j) Eurolingua

Institute, à Montpellier :

prospection et prise de contact avec des établissements

scolaires en Allemagne.



2005-2006 Assistante de Direction, CLIM’MED, à Saint Jean

de Védas :

mise à jour des dossiers administratifs,

inscription au Salon de l’habitat 2006, création

de cartes de vœux.



2005 Assistante de Direction, LIRMM, à Montpellier :

organisation d’un congrès : gestion et suivi des

inscriptions, facturation.



2005 Assistante de Direction, agence TAM, à Montpellier :

organisation de déplacement, suivi des interventions sur

le chantier



2004 Coordinatrice de projet Téléthon 2004, au sein du lycée

Mermoz, à Montpellier :

collaboration avec l’Association Française contre la

Myopathie, organisation du projet.



AUTRES EXPERIENCES



2007 Assistante de Clientèle, (1 mois) Crédit Agricole du

Languedoc, à Aimargues.





2006 Employée au rayon textile, (1 mois et demi) Géant

Casino, à Nîmes.



2005 Employée au Service Après Vente, (1 mois et demi) Géant

Casino, à Nîmes.



Mes compétences :

consciencieuse

Motivée

Organisée