Stéphanie AMOUROUX

Je viens d'intégrer un poste d'assistante de gestion et en ressources humaines au sein de l'assoctation Tranfer, qui œuvre pour l'insertion par la formation continue.

c'est une nouvelle et belle aventure qui débute pour moi!

L'on dit de moi que je suis une personne sociable, posée, organisée et dynamique, et chaque jour je m'intègre un peu plus au sein de cette nouvelle équipe.

J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir mettre à profit des valeurs humaines importantes , telles que le respect , la confiance, l’honnêteté et la bienveillance .



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Office

Sourcing multi-canal

Assistance administrative

Gestion des variables de paie

Gestion des ressources humaines

Diffusion d'annonces

Jobboards

Édition de contrats de travail

Sourcing

Recrutement