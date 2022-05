Stephanie ANGE

Actuellement en poste afin de develloper les ventes des officines en aromathérapie



Dynamisme,sourire,organisation, implication, relationnel sont mes atouts pour mener a bien ma mission en formant les titulaires et leurs equipes



Je leur apporte egalement les clés merchandising leur permettant un meilleur sell out



J'ai pu acquerir grace a cette experience la pugnacité face aux objectifs et les différents challenges



Je suis une passionnée et j'attend de relevé vos défis !!!



N'hésitez pas a me contacter



Stéphanie



Mes compétences :

La vente

Les conseils

Merchandinsing

L'ecoute

Le relationnel