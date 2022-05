Je suis une jeune camerounaise âgée de 25ans titulaire d'une licence professionnelle en soins infirmiers. travailleuse,ambitieuse et sociable. je suis très apte a apprendre des autres et a m'intégrer dans un groupe .soucieuse au bien être d’autrui j'aime partager mes connaissances. j'ai pour loisir les voyages, le sport et le cinéma. parle bien ma langue maternelle , parle,écrit et lie la langue française, la langue anglais est en apprentissage.