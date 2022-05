Stéphanie ARCHAMBAULT

Après une formation en Sciences Humaines et une spécialisation en Documentation, j’ai acquis une expérience de 6 ans, qui me permet aujourd’hui d’avoir de solides connaissances des techniques documentaires dans différents secteurs d’activités dont celui de l’industrie pharmaceutique.

Archiviste au sein d’un grand groupe pharmaceutique, je profite de mon congé parental pour rechercher de nouveau un poste qui fait plus de place à la recherche et à la diffusion de l’information.



Mes compétences :

Bibliothécaire

Documentaliste

Veille