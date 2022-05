Stéphanie ARNEDO

Pendant mes études j’ai appris à faire des études de gammes, processus de fabrication, mise en plan, lecture de plans, nomenclature, patronage, étude de cas, étude de processus, contrôle qualité, gestion de production et planification.



Au cours de mon parcours professionnel et principalement ces dernières années j’ai acquis une grande autonomie dans les prises de décision, une rigueur, de l’organisation. J’ai amélioré mon relationnel auprès des clients, de mes collaborateurs, et surtout approfondi mes connaissances en gestion de production et planification. Mais aussi, j’ai pu fixer précisément des objectifs afin de mettre en place des mesures pour atteindre les résultats visés. Pour cela, j’ai formé et sensibilisé le personnel à notre ERP.





Mes compétences :

ADV

Gestion de production

Planification

Logistique

Informatique

Approvisionnement