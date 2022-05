Stéphanie ARNOUX-PERROTIN

Animer, fédérer des acteurs, transmettre et faire vivre une culture de l'innovation, concevoir et gérer des projets dans une dynamique et intelligence collective pour la réussite et la performance des entreprises !



L'enjeu est de créer de la valeur ajoutée au sein des entreprises : garder un avantage concurrentiel, innover, pour les années à venir !



Ma formation d’ingénieur et mes expériences de conseil auprès d’entreprises me permettent de comprendre les verrous et les enjeux des entreprises du secteur de l’industrie mais aussi du tertiaire. Un réel intérêt pour les enjeux environnementaux et sociétaux, m'ont fait me tourner vers le génie de l’environnement appliquée à l’industrie et une première expérience à l’ADEME.

J’ai ensuite collaboré pendant 6 ans avec des entreprises sous un angle technologique puis très vite sur des enjeux :

- sociétaux (acceptabilité et impacts des nouvelles technologies)

- organisationnels (place de l’Homme et implication des parties prenantes)

- économiques (ingénierie financière, nouveaux modèles économiques)

posés par la numérisation et la prise en compte des impacts environnementaux et sociétaux pour le lancement de nouveaux produits, procédés ou services.

Cette vision 360° me permet aujourd’hui d'assurer la gestion de projets d'innovation, de modernisation et de développement d’une entreprise, de façon globale et non seulement technologique.

Mon objectif est de mettre mon expérience du développement économique au service d'entreprises grâce à :

- mon réseau : industriels, numérique, consultants, centres techniques, écoles, laboratoires, start up, ETI, grands groupes, institutionnels; pour développer de nouveaux partenariats stratégiques et ouvrir des opportunités.

- ma connaissance des dispositifs de financement des entreprises; pour optimiser l'ingénierie financière des projets innovants et de développement d'entreprises (CIR, CII, aide BPI, Aides locales, régionales, nationales, ADEME, ANR, européennes).



Mes compétences :

Animation de réseau

Prospection

Ingénierie de projet

Business plan

Expertise scientifique

Évènementiel professionnel et grand public

Chargé de mission

Recherche et Développement

Ingénieur

Environnement

Développement activités

Partenariat