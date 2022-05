Stéphanie ARTAUD

RÉALISATRICE INDÉPENDANTE, scénariste et opérateur caméra depuis 2008, je me positionne dans un cinéma alternatif à underground, dont le traitement des sujets flirte avec violence et cinéma vrai. Mon regard aura tendance à se poser sur l’envers du décor, prenant à contrepied le sens des choses, et jouant sur le caractère ambigu des personnages et de leur trauma très souvent au coeur des sujets. Extrayant la noirceur endormie dans les thèmes les plus banals ou allant chercher la beauté dans les limbes de la perversion et de la violence. Ambiguïté et complexité sont ma ligne de conduite. Larry Clark, Gus Van Sant, Harmony Korine, Gaspar Noé et Romain Gavras sont mes influences.

