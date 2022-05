Stephanie ASISA KAPIKA

Dynamique, proactive, rigoureuse et discrète, je possède une expérience professionnelle de dix (10) années dans l'administration, associée au secteur de la logistique et des achats successivement. Aujourd'hui, j'assume le rôle d'Assistante Technique téléphonique (téléconséillère) pour une entreprise internationale dans le Secteur de Multimédia.

Ayant travaillé pendant huit ans dans les Nations Unies, j’ai su combiner les fonctions d’Assistante Administrative & Logistique ; puis Assistante Administrative et Achats, pour les Missions des Nations Unies en République Démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire, respectivement, et pu développer mon sens d’analyse pour les différents besoins (réquisitions) et en définir les moyens d’achats / contractuels, de transports et de livraisons, aussi, préparer les documents de douanes et effectuer le suivi des paiements.

Cela m’a ensuite conduite au poste de Gestionnaire d'Offres et Représentante Commerciale pour le compte de la société Norda Stelo Cote d'Ivoire, succursale de Norda Stelo Inc. Canada, pendant plus d’un an ou j’ai eu à Charge le suivi et l’évaluation des offres commerciales, le montage des propositions techniques et financières ainsi que la représentation du Groupe.

Forte de cette expérience, mon objectif, aujourd’hui, est de mettre à profit mes compétences, tout en relevant des nouveaux défis, d’où ma candidature en tant qu’Assistante Commerciale au sein d'une entreprise d'envergure. Ma devise toujours visé plus haut et aller plus loin, notre limite, c'est nous.



