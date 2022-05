Stéphanie ASSCHER-FRIEDERICH

Mon parcours a commencé dans les agences de relations presse spécialisées dans le secteur informatique et multimédia grand public et btob. Cette expérience m’a apportée les connaissances d’un monde en constante évolution qui requiert de la rigueur, de la flexibilité et le sens du service du prestataire auprès de ses clients.

Curieuse d’enrichir mes compétences au-delà des relations presse pures, j’ai évolué vers la communication interne et externe en tant que Responsable communication chez l’annonceur (PME entre 25 et 100 personnes, éditeur de logiciels).

J’ai alors travaillé en collaboration avec le directeur général et le directeur marketing pour mettre en place la communication interne et externe comprenant les relations presse, la gestion du contenu et des mises à jour des sites internet, intranet et du blog, la rédaction des articles déclinés sous différents angles pour les newsletters interne et externe, l’organisation des événements interne et externe.

J’ai également appris à orchestrer des projets avec l’aide de prestataires extérieurs et à faire de la coordination.

L’apparition des réseaux sociaux m’a graduellement portée vers le digital, incontournable désormais pour communiquer auprès des influenceurs cibles et pour augmenter le trafic du site et du blog afin d’obtenir plus de leads.

Je suis à jour au niveau des outils de communication et rapide pour en apprendre de nouveaux.

Elevée dans un environnement dont la culture tenait une part importante, je suis dotée d’une forte curiosité et capable de travailler dans de nombreux domaines.



Mes compétences :

community management

Intranet

Relations Publiques

Rédaction de contenus

Réseaux sociaux

Relations Presse

Stratégie de communication

Content Management

Facebook

LinkedIn

Twitter

Audit

Project Management

Snapchat

Microsoft Office

SAP

Adobe Indesign

Microsoft SharePoint

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Apple Mac

OFFICE 365

Coordination de projets

Communication interne

Communication externe