Stéphanie ATSE

Diplômée en Shiatsu suite à une formation intensive de 4 ans dispensée par le Japan Shiatsu College de Tokyo (établissement accrédité au Ministère de la Santé au Japon), j’ai décidé de mettre mes compétences au service des gens.



Dans cette optique, j’ai créé "Projet Unizen", un centre novateur qui réunit les talents de thérapeutes psycho-corporels afin d'accompagner la personne d’une manière globale, holistique.

Notre devise « l’être humain avant tout » place l’être humain et la relation avec l’autre au centre de notre intervention et de notre méthode.



J’interviens à mon cabinet et collabore auprès d’organisations de santé (centres départementaux de rééducation/réhabilitation, associations sportives) ainsi que dans des structures dites de thérapies alternatives (centres de yoga, centres de bien-être).



En complément du shiatsu et grâce à une formation volontaire aux évolutions et techniques alternatives liées au bien-être, j’intègre régulièrement dans ma pratique de nouvelles propositions innovantes et holistiques principalement issues de la médecine chinoise (ventouses et ito thermie).



Je propose également des exercices corporels à pratiquer en groupe ou chez soi (stretching zen et auto-shiatsu – voir ma chaîne vidéo Youtube)



En parallèle et ayant vécu des années riches en Italie, j’ai proposé un voyage spécial alliant découverte de la nature, de la culture italienne et de ses produits locaux avec des soins exclusifs de shiatsu en plein air.



> Les essentiels de ma pratique de shiatsu :

• Analyse anatomique, posturale et biodynamique

• Approche médecine chinoise et méridiens

• Approche holistique de la santé : considérer l’individu dans son ensemble



> Les développements actuels :



• Shiatsu appliquée aux femmes enceintes, aux troubles articulaires etc…

• Pratique de l’auto-shiatsu et stretching zen en milieu universitaire et en entreprise

• Formation professionnelle



Depuis 2016 j'ai créé le centre de formation en shiatsu et techniques psycho-corporelles Ensō School.



Pour tout partenariat, intervention, référence et demandes d’informations, venez me rendre visite sur mon site ou prenez contact par email.







Mes compétences :

Shiatsu

Santé

Prévention