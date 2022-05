Je suis une jeune camerounaise agée de 24 ans, dynamique et ouverte aux propositions d'emploi, je suis armée d'une expérience professionnelle, et suis à la recherche d' opportunités me permettant de faire valoir mon savoir-faire dans le domaine du relationnel et du commercial, domaines dans lesquels j'ai eu à faire mes preuves au sein d'entreprises de la place (MTN, INTERSTIS, ITEL, BADEA)...