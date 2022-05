Stéphanie AUDOUX

Bac A2 obtenu au Lycée de Bordas (Dax 40) suivi d'une licence d'Espagnol passée à l'UPPA de Pau (64). Durant mon année de maîtrise j'intègre les Haras Nationaux, établissement dans lequel je conserverai un poste durant plus de 7 ans. Passionnée d'équitation (deuxième degré en poche à l'âge de 13 ans), j'ai, préalablement à mon entrée au sein des Haras Nationaux, occupé différents postes en relation avec le monde du cheval: Groom pour un cavalier professionnel de concours complet, employée saisonnière à l'hippodrome de Pau ainsi que dans des centres équestres. Après quelques années de compétitions (dressage, CSO et complet), je décide de me retirer des circuits officiels mais conserve encore aujourd'hui un lien très étroit avec le monde du cheval, notamment par une pratique régulière (de loisir) ou en aidant chaque année à l'organisation d'un CSO dans la région Poitou Charente.

Fin 2009, je monte mon auto-entreprise dans le domaine de la traduction ( Français-Espagnol). Je travaille actuellement sur la réalisation d'un site internet afin de trouver des partenaires professionnels et de faire connaître mon panel d'activités.

Parallèlement inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, je consacre une grande partie du temps qu'il me reste à la recherche d'un poste dans le domaine du tourisme ou de la traduction.

Enfin, lecture et cinéma occupent une partie de mes loisirs.



Mes compétences :

Espagnol

Guide

Interprète

Tourisme

Traductrice