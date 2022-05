Stéphanie AUFRERE

Parenthèse met un point final à vos problèmes de communication.



Nous faisons vivre vos messages à travers des expériences et des émotions.

L’agence conseil en communication Parenthèse a fait le choix de l’indépendance pour mieux se doter d’une structure créactive, et récréative.



Née d’une véritable passion pour la création et les nouvelles technologies, Parenthèse confronte au quotidien des individualités fortes et expertes pour mieux (ré)inventer les discours de ses clients : grands comptes, entrepreneurs, institutions de la région PACA.

Une agence dynamique pour qui l’idée qu'être sérieux ne veut pas dire ennuyeux !



C’est pourquoi, les talents stratégiques et créatifs de l’agence Parenthèse sont choisis pour leurs curiosités, leurs capacités à ressentir et s'inspirer des tendances sociétales ou artistiques.



Outre nos équipes, nous nous appuyons et nous renouvelons grâce à un réseau de partenaires sélectionnés pour leur qualité de réponse, en fonction du projet et des objectifs.



Chez Parenthèse, tout est mis en oeuvre pour créer les conditions d'une intelligence collective, confronter les différences, au service de l'idée originale. Nous nous appuyons sur notre réseau pour apporter une solution globale et pertinente à nos clients.



Des mots simples, de la disponibilité, de la réactivité, nous tenons à connaître nos interlocuteurs et leurs projets pour mieux définir ensemble ce qu’ils seront demain.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Design

Photographie

Webdev

Guerrilla marketing

Community management

Video

Production audiovisuelle

WebDesign

Street marketing

Webmarketing

Golf