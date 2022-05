Stéphanie BABARIT

En poste dans une entreprise de construction de terrains de sports et de création d'espaces verts depuis 5 ans, après plus de 14 ans dans la maîtrise d'œuvre en ingénierie construction, je suis une assistante administrative et une secrétaire de Projet expérimentée. J'aime le travail d'équipe, je suis très dynamique, j'ai plaisir à assister les chefs de projets et les conducteurs de travaux volontaires, sérieux, et sachant apprécier mon travail et mes initiatives. J'apprécie le contact direct avec les clients et les sous-traitants au travers de ma principale mission : la gestion et le suivi administratif et financier de mes projets.



Mes compétences :

Dynamisme

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Esprit d'initiative

Rigueur