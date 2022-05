Stéphanie BALDIT

Forte d'une expérience professionnelle acquise au sein de différents départements RH, j'ai développé des compétences axées sur la gestion du personnel, la rémunération et les avantages sociaux, le droit social, la gestion de projet, la mobilité internationale...

Afin de compléter mon parcours et souhaitant évoluer sur un poste de Responsable Ressources Humaines, j'ai repris mes études et ai obtenu un Master Responsable en Gestion des Ressources Humaines à l'IGS fin 2014. J'ai ainsi élargi mes domaines de compétences en développant de nouveaux savoir-faire à l'aide d'outils opérationnels qui me permettront d'être rapidement efficace.





Mes compétences :

Adaptabilité

Bon relationnel

Confidentialité

Organisation

Recrutement

Gestion du personnel

GPEC

Formation

Rémunération et avantages sociaux