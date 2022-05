Stephanie BANVILE

Actuellement à la recherche d'un emploi, je souhaite occuper un poste d'aide à domicile.

Je suis titulaire d'un BEPA service aux personne et possède des diplômes de secourisme.

J'ai élevé mes quatres enfants et dèvelloppé mes compétences d'écoute, d'adaptation et d'exigence. Aujourd'hui je souhaite mettre l'ensemble de mes acquis au service des familles.

Polyvalente, patiente, très sociable et respectueuse des consignes. Je suis convaincue de pouvoir apporter une aide prècieuse aux personnes agées, en situation de handicape ou malade.

En espèrant que ma présentation retiendra votre attention.



Mes compétences :

Accompagnement de la personne dans ses sorties

Aide à la prise de repas.

Garde d'enfants.

Entretien courant de la maison.

Aide à la toilette.

Courses.