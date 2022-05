Stéphanie BARASCUT - PULCRANO

Réalisatrice, c'est ce que je suis devenue ! Ce que j'aime, ce que j'ai toujours eu envie de faire.

Je ne me vois même pas faire autre chose...



Je travaille à la fois pour plusieurs régions de France Télévision, et à la fois dans le secteur privé, sur des congrès et conventions.



Réalisation de films documentaires, développement de plusieurs projets de programmes courts pour la télévision et pour une diffusion sur internet.



Quelques histoires pour enfants que je garde encore pour moi...



