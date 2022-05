Stephanie BARDU

Je m'appelle Stéphanie Bardu, j'ai 42 ans, 1 enfant.

Je suis originaire de Paris et habite dans le Morbihan, suite à ma ré-conversion professionnelle en Administratif, dont la formation au greta de Pontivy ( comptabilité / gestion commerciale ).

J'ai eu de la chance de pouvoir effectuer deux remplacement en tant qu'assistante administratif.

J'ai découvert le métier sur le terrain et tous les services qui s'y rattachent. ( domaine du transport frigo, cabinet vétérinaire )

C'est postes mont permit de développer mes compétences: suivi de dossiers, savoir s'adapter aux différents interlocuteurs, accueil, standard, suivre les procédure, être méthodique et respecter la confidentialité.



Mes compétences :

Ambition

Organisation

Informatique

Rigueur

Autonomie professionnelle

Relationnel